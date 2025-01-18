Мичков забил 14-й гол в НХЛ. У него 33 очка в 45 играх сезона
Матвей Мичков забил 14-й гол в НХЛ.
Нападающий «Филадельфии» отличился в матче против «Нью-Джерси».
Теперь на счету Матвея Мичкова 33 (14+19) очка в 45 играх сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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