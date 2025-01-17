Мичков сделал передачу в матче с «Айлендерс» и делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ с Селебрини. У них по 32 очка, у Хатсона – 36
Матвей Мичков сделал передачу в матче с «Айлендерс» .
Форвард «Филадельфии» выступил одним из ассистентов при шайбе Шона Кутюрье в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (5:3).
В активе 20-летнего россиянина стало 32 (13+19) очка в 44 играх в сезоне при полезности «минус 12» и 16:22 в среднем на льду.
Он делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков с форвардом Макклином Селебрини из «Сан-Хосе» (32 очка в 35 играх, 13+19, «минус 13», 19:38), сегодня сделавшим передачу в матче с «Коламбусом».
Лидирует защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (36 в 44, 3+33, «минус 4», 22:39), сегодня отметившийся передачей в матче с «Далласом».
Матвей сегодня провел на льду 15 минут 16 секунд (4:31 – в большинстве, «+1») и остался без бросков в створ. На его счету 2 блока и 2 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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