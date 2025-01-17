Сорокин пропустил 4+ шайбы в 11 матчах из 31 в сезоне. Он отразил 19 из 23 бросков в игре с «Флайерс»
Илья Сорокин пропустил 4+ шайбы в 11 матчах из 31 в сезоне.
Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:5).
Россиянин отразил 19 из 23 бросков, последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.
В текущем сезоне у Сорокина 13 побед в 31 матче при 90,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,87.
В 11 играх он пропускал по 4 гола или более (по одному разу 6 и 5, еще 9 раз – 4).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем