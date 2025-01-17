Сорокин пропустил 4+ шайбы в 11 матчах из 31 в сезоне. Он отразил 19 из 23 бросков в игре с «Флайерс»

Илья Сорокин пропустил 4+ шайбы в 11 матчах из 31 в сезоне.

Вратарь «Айлендерс » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:5).

Россиянин отразил 19 из 23 бросков, последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

В текущем сезоне у Сорокина 13 побед в 31 матче при 90,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,87.

В 11 играх он пропускал по 4 гола или более (по одному разу 6 и 5, еще 9 раз – 4).