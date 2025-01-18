Десятков о 6:2 с «Ладой»: «Одна из лучших игр «Витязя» в этом сезоне. Воспользовались несвежестью соперников, знали, что у них тяжелый календарь»
Павел Десятков высказался после матча против «Лады» (6:2).
«Это была одна из наших лучших игр в этом сезоне. Она получилась целостной. Воспользовались несвежестью соперников, знали, что у «Лады» тяжелый календарь, они провели много матчей практически без пауз. Мы были посвежее.
Очень много работали в последнее время на тренировках над результативностью – и во втором периоде мы правильно сыграли, быстро в атаку, сработало большинство», – сказал главный тренер «Витязя» Павел Десятков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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