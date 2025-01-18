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  • Хеллибак – главный претендент на «Везину» по версии авторов The Athletic. Он получил 100% голосов
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Хеллибак – главный претендент на «Везину» по версии авторов The Athletic. Он получил 100% голосов

Коннор Хеллибак назван главным претендентом на «Везина Трофи».

Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Издание The Athletic в январе провело опрос среди журналистов, чтобы определить претендентов на трофей в сезоне-2024/25.

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак получил 100% голосов.

Американец провел 36 матчей, отражая в среднем 92,9% бросков при коэффициенте надежности 1,97.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoКоннор Хеллибак
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