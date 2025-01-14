Хеллибак, Джордан Стаал и Патрик Кэйн – звезды недели в НХЛ

Коннор Хеллибак признан первой звездой недели в НХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой стал нападающий «Детройта» Патрик Кэйн , набравший 6 (2+4) баллов в 3 играх недели.

Второй звездой признан форвард «Каролины» Джордан Стаал . Он отметился 7 (5+2) очками в 4 матчах.

Первой звездой назван вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак . Он одержал 2 победы, отражая в среднем 96% бросков при коэффициенте надежности 1.00. В его активе 1 шатаут.