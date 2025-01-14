Хеллибак, Джордан Стаал и Патрик Кэйн – звезды недели в НХЛ
Коннор Хеллибак признан первой звездой недели в НХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой стал нападающий «Детройта» Патрик Кэйн, набравший 6 (2+4) баллов в 3 играх недели.
Второй звездой признан форвард «Каролины» Джордан Стаал. Он отметился 7 (5+2) очками в 4 матчах.
Первой звездой назван вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак. Он одержал 2 победы, отражая в среднем 96% бросков при коэффициенте надежности 1.00. В его активе 1 шатаут.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем