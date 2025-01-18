Рыбин о поражении СКА от «Северстали»: «Не должно быть оправданий, эти разговоры – поиск причин. Минимальная помощь вратарю, опытных защитников обыгрывали словно мальчишек»

Максим Рыбин высказался после поражения СКА от «Северстали».

Команда Романа Ротенберга уступила 4:7 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Череповец очень прилично играл: как действовали в движении, как проходили атаку – обыгрывали опытных защитников словно мальчишек. Здесь вопрос, наверное, к тренерскому составу – почему такая игра у СКА при домашних трибунах.

Шесть пропущенных шайб, снова заменен вратарь, но в данном контексте, наверное, правильно поступили, так как нужно было хоть как-то встряхнуть команду. Третий период хорошо провели, но уже поздновато было, слишком много пропустили, чтобы успеть отквитать пять-шесть шайб.

Пропустили седьмой в концовке, но могли и в начале третьего периода – гости просто момент не реализовали. «Северсталь » выдала очень сильный матч!

В такой ситуации не должно быть оправданий каких-то. Написали, что вирусы какие-то в команде. У СКА такая лавка, что потеря одного игрока, например, – вообще не проблема. А все эти разговоры – поиск причины поражения.

Нужно с ребятами садиться и разговаривать, выяснять причины, почему такие провалы в обороне, ошибки детские.

Помощь вратарю минимальная идет, достаточно даже глянуть моменты с пропущенными. Нужно что-то делать, срочно вносить корректировки», – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.