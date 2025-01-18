2-й номер драфта Немец о нахождении в АХЛ: «Я уже доказал, что мое место – в НХЛ. Рано запрашивать обмен из «Нью-Джерси», но если так продолжится, ситуацию придется решать»

Шимон Немец выразил недовольство нахождением в АХЛ.

20-летний словацкий защитник провел 9 матчей в этом регулярном чемпионате НХЛ и набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 2».

В АХЛ хоккеист сыграл 24 игры за фарм-клуб «Нью-Джерси » и отметился 18 (5+13) баллами при полезности «плюс 3».

«Дэвилс» выбрали хоккеиста под общим вторым номером на драфте НХЛ-2022.

«Cчитаю, что я уже несколько раз доказал, что мое место – в НХЛ. Мне нужно дождаться следующего шанса и воспользоваться им, когда он представится.

Еще слишком рано запрашивать обмен. Если эта ситуация так и продолжится, то ее придется решать, но пока что все обстоит именно так», – сказал Шимон Немец в интервью Dennik Sport.