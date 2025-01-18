Барбашев остался без очков в 4 играх после травмы. У него 1 бросок в створ и 1 в штангу, 3 потери и «минус 1» за 13:40 с «Каролиной»

Иван Барбашев остался без очков в 4 играх после травмы.

Форвард «Вегаса » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3).

В 35 играх в текущем сезоне у 29-летнего россиянина 30 (15+15) очков при полезности «+9».

В январе он вернулся в строй после травмы верхней части тела, из-за которой пропустил около месяца. В 4 играх в этом календарном году у Ивана нет набранных очков.

Сегодня Барбашев (13:40, 1:04 – в большинстве, «минус 1») 1 раз бросил в створ и 1 раз попал в штангу, а также допустил 3 потери.