Барбашев остался без очков в 4 играх после травмы. У него 1 бросок в створ и 1 в штангу, 3 потери и «минус 1» за 13:40 с «Каролиной»
Иван Барбашев остался без очков в 4 играх после травмы.
Форвард «Вегаса» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3).
В 35 играх в текущем сезоне у 29-летнего россиянина 30 (15+15) очков при полезности «+9».
В январе он вернулся в строй после травмы верхней части тела, из-за которой пропустил около месяца. В 4 играх в этом календарном году у Ивана нет набранных очков.
Сегодня Барбашев (13:40, 1:04 – в большинстве, «минус 1») 1 раз бросил в створ и 1 раз попал в штангу, а также допустил 3 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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