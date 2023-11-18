Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забросил шайбу в матче АХЛ. Он 1-й вратарь в истории лиги с 2 голами за карьеру

Вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович забил гол в матче АХЛ.

Голкипер отличился в матче между « » и « » (4:2), поразив пустые ворота соперника на 59-й минуте.

27-летний американец был отправлен в набирать форму после травмы. Его признали первой звездой встречи.

Неделькович вошел в историю лиги как первый вратарь, дважды поразивший ворота соперника. В марте 2018 года, выступая за «Шарлотт», он забросил шайбу в матче с «Хартфордом» (7:3).

Кроме того, в его активе есть еще один гол на профессиональном уровне. В декабре 2016 года Алекс забил в матче ECHL, выступая за клуб «Флорида Эверблейдс».