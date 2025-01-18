Кравец о 0:2 со «Спартаком»: «Куньлунь» сражался весь матч. Поломка стекла немного сбила наш настрой»

Михаил Кравец оценил поражение от «Спартака» (0:2).

— Результат не радует, но у нас были моменты. Ребята сражались весь матч. В концовке выносили шайбы из пустых ворот. Старались, но с нулем голов результата быть не может. Поломка стекла немного сбила наш настрой (на 3-й минуте в результате силового приема было повреждено заградительное стекло, сотрудники арены потратили на ремонт около 15 минут – прим. ред.).

— В концовке у «Куньлуня» было аж семь игроков на льду. Бывали ли такие случаи ранее в вашей карьере, и чем это можно объяснить?

— В карьере бывало всякое. Объяснить это можно невнимательностью игроков: кто‑то или не слушал, или неправильно договорился о смене.

— Как чувствует себя Паркер Фу после силового от Андрея Миронова?

— У Миронова есть коронный прием, я ничего против не имею. Но мне показалось, что это была блокировка. Наш игрок не смог доиграть матч, и неизвестно, что с ним будет дальше, — сказал тренер «Куньлуня ».