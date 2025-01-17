Педан о 4:7 с «Северсталью»: «Ротенберг замотивировал нас, сказал, что можем сравнять счет в 3-м периоде. В СКА нет безразличных людей, начиная с главного тренера»

Андрей Педан подвел итоги игры с «Северсталью».

СКА проиграл в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:7.

– Можно ли сказать, что две пропущенные шайбы в концовке первого периода стали переломным моментом матча?

– Возможно. Очень неприятно пропускать в раздевалку две шайбы и уходить с таким отрывом. Это хоккей, с этим ничего не поделаешь. Мы были уверены, что нам хватит мастерства, чтобы сравнять счет.

– Также в первом периоде арбитры отменили две шайбы СКА. Это как-то повлияло на настроение команды?

– Нет. Правила для всех одинаковые. Если шайбы отменили, значит, там действительно были нарушения. Мы не вправе обсуждать решения судей: они делают свою работу, а мы свою.

– Что тренер говорил после двух неудачных периодов? Было заметно, что на третий период команда вышла с совершенно другим настроением.

– Роман Борисович замотивировал нас. Сказал, что верит в команду и в третьем периоде нам будет по силам сравнять счет. В СКА нет безразличных людей, начиная с главного тренера.

– Как будете готовиться к следующим матчам против топовых соперников? Кажется, что сейчас у СКА нет права на ошибку.

– Мы не смотрим на несколько игр вперед, для нас важна только следующая игра. 21 января мы играем против «Локомотива », так что у нас есть еще пять дней, чтобы подготовиться. Мы потренируемся на льду, в зале и вылечим болячки. В общем, будем готовиться в рабочем режиме.

Хочется поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Нам всегда очень приятно играть на «СКА-Арене». На каждом матче 20 тысяч человек тратят свое время и ждут от нас положительных эмоций, но, к сожалению, в последнее время нам не удается радовать своих болельщиков.

Надеюсь, что в следующих матчах мы будем играть так, чтобы у людей возникало желание посещать игры СКА, – сказал защитник петербургского клуба.