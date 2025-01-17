Быков о 7-м месте СКА: «Очень молодая команда, не хватает опыта, думаю. Поэтому такая игра: то вверх, то вниз»

Вячеслав Быков оценил игру СКА в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга набрала 55 очков в 45 матчах и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

– Что не получается у СКА?

– Дело в том, что я не имею сейчас возможности смотреть матчи, чтобы давать какую-то экспертную оценку происходящему. Но, как я знаю, у них очень молодая команда. Я думаю, что не хватает опыта. Поэтому и идет такая игра: то вверх, то вниз.

– Недавно «армейцы» расстались с Тони Деанджело. При этом защитник показывал очень высокую результативность. Не стоило ли сохранить игрока в такое кризисное время?

– Мы можем думать: «Как так? Расстались с таким игроком». Но при этом мы не знаем внутреннюю повестку и состояние команды. Мы не знаем о проблемах команды. Финансовые затруднения какие-то, может быть.

Не владея информацией что-то заявлять – это не совсем правильно, как я думаю. На то точно есть причины, если с хорошим защитником расторгают контракт. Могут быть семейные проблемы.

Такие вопросы лучше задавать сразу на пресс-конференции руководству клуба. Они это как-то объяснят. В этом случае и можно давать комментарии происходящему, – сказал бывший главный тренер сборной России.