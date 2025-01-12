Заварухин о 4:3 с минским «Динамо»: «Начали здорово, дальше соперник начал нас ловить, организовывать контратаки. Галкин потащил в серии буллитов»

Николай Заварухин высказался после победы над минским «Динамо» (4:3 Б).

Тренер «Автомобилиста» отметил игру вратаря Владимира Галкина в серии буллитов.

– Начали здорово, 10 минут хорошо двигались, взаимодействовали. Дальше соперник начал ловить нас, организовывать контратаки.

Во втором периоде «Динамо » владело инициативой. Вовка потащил нас в серии буллитов, рад, что прервали эту неудачную серию в Екатеринбурге.

– Меньшинство провисало ранее, сегодня отбились. В чем причина?

– Разобрали соперника, знали, что Вадиму Шипачеву нельзя давать время подумать, надо играть против него активнее. Парни работают, ловили шайбу на себя.

– Какие итоги домашней серии?

– Победы. Где‑то не получалось, но победы придают уверенность. Мы и прошлую серию играли хорошо, но там не было побед, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .