Бахмутов об Овечкине: «Трамп должен позвать его на инаугурацию – это фигура в мировом спорте. Александр близок к достижению, которое всколыхнет Америку и весь мир»
Игорь Бахмутов высказался о высоком статусе Александра Овечкина в мировом спорте.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«По идее, Трамп должен позвать Овечкина на такое мероприятие.
Александр близок к серьезному достижению, которое всколыхнет не только Америку, а весь мир. Было бы логично Овечкина пригласить на инаугурацию.
Это огромная фигура в мировом спорте. Статус бы он этому вечеру повысил, компашка там собирается интересная. Надо Трампу подсказать как-то», – сказал российский тренер и функционер Игорь Бахмутов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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