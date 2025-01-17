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Бахмутов об Овечкине: «Трамп должен позвать его на инаугурацию – это фигура в мировом спорте. Александр близок к достижению, которое всколыхнет Америку и весь мир»

Игорь Бахмутов высказался о высоком статусе Александра Овечкина в мировом спорте.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«По идее, Трамп должен позвать Овечкина на такое мероприятие.

Александр близок к серьезному достижению, которое всколыхнет не только Америку, а весь мир. Было бы логично Овечкина пригласить на инаугурацию.

Это огромная фигура в мировом спорте. Статус бы он этому вечеру повысил, компашка там собирается интересная. Надо Трампу подсказать как-то», – сказал российский тренер и функционер Игорь Бахмутов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
Политика
logoВашингтон
logoДональд Трамп
Игорь Бахмутов
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