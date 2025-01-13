Кожевников о высказываниях Недомански и Алексея Андронова: «Овечкин адресовал обращение бойцам СВО, но в интернете об этом ни слова. Зато те чудаки на первых местах. Позорище! Работа против своей страны»

Александр Кожевников недоволен освещением высказываний Недомански и Андронова.

– Событие недели – по вашей версии?

– Цензура в прессе.

– Поясните, Александр Викторович.

– Всю неделю мне звонили журналисты, к сожалению, в основном не по хоккейным вопросам. Одни просили прокомментировать слова вечно немытого эксперта из футбола, другие – интервью печально известного русофоба из сборной ЧССР.

Отвечал прессе – ребята, это никчемные темы! Лучше спрашивайте меня о нашем хоккее и наших хоккеистах. Например, об Александре Овечкине, который свое новогоднее обращение адресовал прежде всего бойцам СВО – пусть и в немного закамуфлированной форме . Для страны это самое важное!

А затем открываю интернет, об Овечкине и СВО – ни слова! Зато на первых местах – те самые чудаки. Один [Алексей Андронов] нападает на Овечкина , другой [Вацлав Недомански] – на весь русский народ . Позорище!

Ребята, это односторонняя работа – против своей страны. Что происходит? – задался вопросом двукратный олимпийский чемпион.