Кожевников о высказываниях Недомански и Алексея Андронова: «Овечкин адресовал обращение бойцам СВО, но в интернете об этом ни слова. Зато те чудаки на первых местах. Позорище! Работа против своей страны»
– Событие недели – по вашей версии?
– Цензура в прессе.
– Поясните, Александр Викторович.
– Всю неделю мне звонили журналисты, к сожалению, в основном не по хоккейным вопросам. Одни просили прокомментировать слова вечно немытого эксперта из футбола, другие – интервью печально известного русофоба из сборной ЧССР.
Отвечал прессе – ребята, это никчемные темы! Лучше спрашивайте меня о нашем хоккее и наших хоккеистах. Например, об Александре Овечкине, который свое новогоднее обращение адресовал прежде всего бойцам СВО – пусть и в немного закамуфлированной форме. Для страны это самое важное!
А затем открываю интернет, об Овечкине и СВО – ни слова! Зато на первых местах – те самые чудаки. Один [Алексей Андронов] нападает на Овечкина, другой [Вацлав Недомански] – на весь русский народ. Позорище!
Ребята, это односторонняя работа – против своей страны. Что происходит? – задался вопросом двукратный олимпийский чемпион.
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