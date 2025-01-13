Депутат Свищев: «Овечкин – легенда для НХЛ. Там работают прагматичные ребята, они умеют считать деньги и ценить красивых, мощных игроков»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о том, как в НХЛ ценят Александра Овечкина.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» Доминик Гашек заявил , что хотел бы встретиться с руководством НХЛ и обсудить запрет участия россиян в матчах лиги.

«НХЛ не зависит ни от каких недоброжелателей. Есть Гашек, который пышет желчью, он хочет выжечь каленым железом все, что связано с Россией. Но у него это не получится.

В НХЛ работают прагматичные ребята, там умеют считать деньги и ценить красивых, мощных игроков, как Овечкин. Поэтому для НХЛ Овечкин – легенда», – сказал депутат Государственной думы.