Дмитрий Васильев гордится успехами Александра Овечкина в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Здесь как-то в кучу все смешано. В первую очередь это достижение Александра Овечкина . То, что он бьет рекорды, это, конечно, его заслуга. С другой стороны, это и общий успех.

В первую очередь, это, конечно, успех России, а потом клуба. Если бы он не родился в России и не начал заниматься хоккеем в нашей стране, то никаких рекордов не было бы.

Соответственно и «Вашингтон» никого не получил бы. Нужно правильно расставлять акценты. Я расставил их согласно логике, но на самом деле рекорд принадлежит всем.

Возможно, Беттмэну хочется, чтобы все лавры принадлежали клубу и НХЛ. Но он разумный человек и все прекрасно понимает», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Беттмэн об Овечкине: «Он играет за «Вашингтон», а не за Россию. НХЛ – открытая, гостеприимная лига. Мы воодушевлены погоней Великой восьмерки за Гретцки, это большое событие для спорта»