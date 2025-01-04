Дмитрий Васильев: «У Овечкина есть все шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне. 24 шайбы в оставшихся 40 с небольшим матчах – вполне достижимый показатель»

Дмитрий Васильев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (871 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«У него есть все шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне. 24 шайбы для него в оставшихся 40 с небольшим матчах регулярного чемпионата – вполне достижимый показатель.

То есть, ему надо забрасывать чуть чаще, чем раз в два матча. С учетом того, как он кладет эти шайбы в этом сезоне, видно хорошее настроение.

Я думаю, что он это сделает именно в этом сезоне, а не в году», – заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.