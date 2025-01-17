У «Сибири» 5 поражений в 6 последних матчах. Команда Епанчинцева идет 8-й на Востоке
«Сибирь» проиграла 5 из 6 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Вадима Епанчинцева уступила «Локомотиву» в домашнем матче со счетом 2:3 Б.
«Сибирь» набрала 44 очка в 45 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Новосибирский клуб дома сыграет с ЦСКА 19 января.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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