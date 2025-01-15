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  • Епанчинцев о поражении от «Трактора»: «Хорошая игра в формате «5 на 5». Не лучшим образом сыграли в неравных составах – это и предопределило результат»
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Епанчинцев о поражении от «Трактора»: «Хорошая игра в формате «5 на 5». Не лучшим образом сыграли в неравных составах – это и предопределило результат»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Трактором».

Новосибирский клуб потерпел поражение в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4 Б).

– Хороший матч, игра в формате «пять на пять». Не лучшим образом сыграли сегодня в неравных составах – в меньшинстве и большинстве, это и предопределило конечный результат.

Молодцы, что проигрывая в счете, находили в себе силы и сравнивали. В овертайме был хороший шанс – выход 2 в 0, жаль не реализовали. А буллиты – это продолжение игры, это искусство и мастерство. Соперник был сильнее в этом компоненте.

– Долгое время «Сибирь» не могла перебросать соперника, но второй матч подряд это делает. Насколько это является критерием для вас?

– Бывает, что бросков меньше, но победа. Мне главное, чтобы побеждали. Хорошо, что перебрасываем, но очень важно забивать на один гол больше, чем соперник.

– Показалось, что игроки в одних и тех же местах падали, теряли шайбу. Нет проблем со льдом?

– Так сразу не могу сказать, надо спросить у ребят. На всех аренах, где полная заполняемость, первые десять минут хороший лед, а потом он становится вязким, много снега. Это ни в коем случае не оправдание. Где-то в концовках периодов качество влияет на мастерство.

– В обозримом будущем собираетесь задействовать Лозебникова?

– Пока решение на этих вратарей, а дальше будем смотреть.

– Не кажется, что «наелся» Жуков? Медленно принимает решения..

– Есть немного. У нас еще есть Беляков и Ахияров, посмотрим на следующую игру. Может быть, дадим отдохнуть.

– В последних матчах «Сибирь» добавляет в третьих периодах. Это от улучшения физической формы, или от уверенности?

– У нас были рваные игры – три, потом пауза... а сейчас через игры потихонечку набирают форму. Хорошее движение, физически ребята хорошо себя чувствуют. К сожалению, есть болячки, простудные заболевания. Надеемся, что они уйдут и мы станем еще сильнее.

– У «Трактора» много габаритных нападающих, но «Сибири» удалось их вытеснить с пятака..

– Да, мы делали на этом акцент. Робинсон, Кадейкин – они здорово закрывают вратаря, но мы с этим справились. К сожалению, в меньшинстве неправильно сыграли, обидно немного. Уделяли этому много внимания, но недоработали в этом компоненте, – сказал Епанчинцев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Сибири»
logoВадим Епанчинцев
logoСибирь
logoКХЛ
logoАлександр Кадейкин
logoТимур Ахияров
logoАртем Жуков
logoБадди Робинсон
logoДмитрий Лозебников
logoЯрослав Беляков
logoТрактор
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