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  • Рябыкин про «Авангард»: «Мы ставили такой хоккей при Хартли – команда стала играть агрессивно. Но увидел скромную игру в большинстве, у Курьянова были интересные заготовки»
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Рябыкин про «Авангард»: «Мы ставили такой хоккей при Хартли – команда стала играть агрессивно. Но увидел скромную игру в большинстве, у Курьянова были интересные заготовки»

Дмитрий Рябыкин поделился мыслями относительно игры «Авангарда».

На данный момент команда тренера Ги Буше имеет в активе серию из пяти победных матчей подряд.

– Как прокомментируете победную серию вашего бывшего клуба – «Авангарда»?

– Рад, что у омской команды дела налаживаются. Она на двойном эмоциональном подъеме – новые тренеры, плюс новый костяк в атаке.

Если учесть, что в Омске – крутые болельщики, которые тоже вырабатывают хоккейную энергию, то видим тройной эффект.

Тут самый главный вопрос – надолго ли этого эффекта хватит?

– У вас есть ответ?

– Вижу и позитивные, и негативные моменты.

– Что в позитиве?

– Команда начала играть в более агрессивный и современный хоккей, много прессинга, нет отката. 

Мы ставили такой хоккей еще при Бобе Хартли, ведь сегодня уже не выиграешь за счет оборонительной игры, которую мы видели осенью.

– Что в негативе?

– Игра в большинстве. Последний матч с «Куньлунем» насторожил. Увидел скромную игру при «пять на четыре» и слабую – при «пять на три». Что бросилось в глаза.

– Такое большинство от Омска – сюрприз?

– Вряд ли это сюрприз.

Все последние годы большинство в Омске ставил Антон Курьянов. У него были интересные для омских звезд заготовки, а некоторых ребят он буквально за руку водил по льду, расставлял, рисовал, предлагал.

Во многом благодаря Курьянову и в чемпионский сезон, и все последние годы у «Авангарда» большинство всегда входило в топ-4 по лиге. А на некоторых отрезках было абсолютно лучшим, – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
logoДмитрий Рябыкин
logoКХЛ
logoБоб Хартли
logoАнтон Курьянов
logoАвангард
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