Барков во 2-й раз выиграл приз лучшему оборонительному форварду НХЛ. Капитан «Флориды» набрал «+33» в регулярке

Теги рейтинги Торонто Каролина Флорида Джордан Стаал НХЛ Александр Барков Остон Мэттьюс Хоккей

Александр Барков во 2-й раз выиграл приз лучшему оборонительному форварду НХЛ.

Капитан «Флориды» стал обладателем «Селки Трофи», обогнав в голосовании Остона МэттьюсаТоронто») и Джордана СтаалаКаролина»). 

Финский нападающий ранее получил награду по итогам сокращенного сезона-2020/21. 

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 79 (22+57) очков в 73 играх при 19:38 в среднем на льду (включая 1:59 в меньшинстве) и полезности «+33» (5-й результат среди форвардов в лиге). 

Барков 1100 раз вставал на точку вбрасывания и выиграл 57,3% попыток (9-й результат среди игроков с 500+ попытками). 

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7 комментариев
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Мы им центра классного, они нам системного мозгоправа заслали!
+20
-1
+19
Ответ Денис Шапкин
Наверное лучший на вбрасываниях из русских)
Лучший на данный момент русский центр)
+8
-1
+7
Наверное лучший на вбрасываниях из русских)
+7
-1
+6
По делу и без вариантов. И что ценно, в плове он совершенно не хуже, чем в сезоне, а может и прибавляет.
+5
-1
+4
У Баркова родители из Новосибирска, он Сибирский парень) а учитывая что Тарасенко из Новосибирска и Бобровский из Новокузнецка, надо бы за Флориду притопить))
+6
-4
+2
Игрок, о котором мечтает любой тренер
+1
0
+1
Барков вообще за Финляндию играет... К сожалению
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