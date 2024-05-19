Барков во 2-й раз выиграл приз лучшему оборонительному форварду НХЛ. Капитан «Флориды» набрал «+33» в регулярке

Александр Барков во 2-й раз выиграл приз лучшему оборонительному форварду НХЛ.

Капитан «Флориды» стал обладателем «Селки Трофи», обогнав в голосовании (« ») и (« »).

Финский нападающий ранее получил награду по итогам сокращенного сезона-2020/21.

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 79 (22+57) очков в 73 играх при 19:38 в среднем на льду (включая 1:59 в меньшинстве) и полезности «+33» (5-й результат среди форвардов в лиге).

1100 раз вставал на точку вбрасывания и выиграл 57,3% попыток (9-й результат среди игроков с 500+ попытками).