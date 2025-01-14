Райнхарт вышел на 4-е место в истории «Флориды» по голам в меньшинстве (10), опередив Буре (9). Лидирует Дворжак – 16

Сэм Райнхарт забил пятый гол в меньшинстве в этом сезоне НХЛ.

«Флорида » уступила «Филадельфии» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

На седьмой минуте первого периода канадский нападающий отличился при игре в меньшинстве.

Это пятый гол Сэма Райнхарта в меньшинстве в нынешнем сезоне – он является лидером лиги по этому показателю. По три гола в численном неравенстве забили Алекс Такс, Джейк Эванс и Энтони Сирелли.

В истории «Пантерс» Райнхарт с 10 голами в меньшинстве вышел на четвертое место, опередив Павла Буре (9).

На третьей строчке находится Том Фицджералд (12), на второй – Александр Барков (13), на первой – Радек Дворжак (16).