Федоров о том, каким сейчас мог быть его контракт в НХЛ: «Макдэвид скоро начнет зарабатывать 14-15 млн в год. Я поскромнее. Получал бы 10-11. Федоровых-то больше нет»
– Александр Кожевников нам как-то сказал, что в сегодняшнем хоккее зарабатывал бы не меньше 3 миллионов долларов в год. А на какой контракт в НХЛ мог бы сейчас рассчитывать праймовый Федоров?
– Десятка минимум. Федоровых-то больше нет. Имею в виду все игровые аспекты. Три зоны, игра без шайбы, скорость, индивидуальные действия...
Возьмем, к примеру, Макдэвида. Хороший форвард?
– Очень.
– Да, во всем, кроме игры в обороне.
– В остальном не слабее вас?
– Сложно сравнивать. Да и надо ли? Я о другом. Сегодня Макдэвид – один из сильнейших игроков лиги, скоро по новому контракту начнет зарабатывать миллионов 14-15 в год. Я поскромнее. Получал бы 10-11.
– Вы понимали, что были уникальным хоккеистом?
– О таких вещах никогда не задумывался. Просто игра доставляла большое удовольствие, в том числе от того, что на льду у меня серьезных затыков не возникало. Все игровые ситуации были решаемы. И в атаке, и в обороне, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Детройта» Сергей Федоров.
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