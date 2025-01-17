  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Федоров о том, каким сейчас мог быть его контракт в НХЛ: «Макдэвид скоро начнет зарабатывать 14-15 млн в год. Я поскромнее. Получал бы 10-11. Федоровых-то больше нет»
12

Федоров о том, каким сейчас мог быть его контракт в НХЛ: «Макдэвид скоро начнет зарабатывать 14-15 млн в год. Я поскромнее. Получал бы 10-11. Федоровых-то больше нет»

Сергей Федоров высказался о том, каким сейчас мог бы быть его контракт в НХЛ.

– Александр Кожевников нам как-то сказал, что в сегодняшнем хоккее зарабатывал бы не меньше 3 миллионов долларов в год. А на какой контракт в НХЛ мог бы сейчас рассчитывать праймовый Федоров?

– Десятка минимум. Федоровых-то больше нет. Имею в виду все игровые аспекты. Три зоны, игра без шайбы, скорость, индивидуальные действия...

Возьмем, к примеру, Макдэвида. Хороший форвард?

– Очень.

– Да, во всем, кроме игры в обороне.

– В остальном не слабее вас?

– Сложно сравнивать. Да и надо ли? Я о другом. Сегодня Макдэвид – один из сильнейших игроков лиги, скоро по новому контракту начнет зарабатывать миллионов 14-15 в год. Я поскромнее. Получал бы 10-11.

– Вы понимали, что были уникальным хоккеистом?

– О таких вещах никогда не задумывался. Просто игра доставляла большое удовольствие, в том числе от того, что на льду у меня серьезных затыков не возникало. Все игровые ситуации были решаемы. И в атаке, и в обороне, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Детройта» Сергей Федоров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСергей Федоров
деньги
logoДетройт
logoНХЛ
logoСпорт-Экспресс
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Федоров о том, чем хорош Трамп: «Тем, что хочет вернуть ту Америку, которая была лет 15-20 назад. Вот только возможно ли это? Не уверен»
30сегодня, 08:43
Сергей Федоров: «Не думаю, что меня с моими 3 годами можно сравнивать с великими советскими тренерами. Карьера игрока у меня была длинной, я сделал выбор в пользу семьи»
1713 января, 10:09
Федоров о сыне: «Тренируется пять раз в неделю в школе «Динамо-2015». Там приличный набор специалистов – первый тренер Овечкина Калинцев, Новосельцев»
213 января, 08:12
Рекомендуем
Главные новости
Пашков о СКА: «Постоянная замена вратарей по ходу матчей мне не импонирует. Непонятно, кто первый, второй, третий. У питерского клуба непродуманная до конца стратегия»
726 минут назад
Барков – 1-й хоккеист, ставший спортсменом года в Финляндии. Награду вручил президент Стубб, приз от имени игрока получил его 1-й тренер Мякинен
1735 минут назад
Байдачный об Овечкине: «Если бы Трамп пригласил его на инаугурацию, было бы красиво. Слежу за возможным рекордом. Я его маму знал, вон какой у нее вырос»
23сегодня, 11:19
КХЛ. «Сибирь» примет «Локомотив», «Авангард» против ЦСКА, «Салават» сыграет с «Автомобилистом», «Спартак» – с «Куньлунем»
41сегодня, 11:01
Карбери – лучший тренер первой половины сезона НХЛ по версии ESPN
12сегодня, 10:59
Медведев о том, что Сушинский смотрел реалити-шоу вместо матча СКА: «Максим – остроумный, саркастический человек, сохранивший интерес к взрослым девочкам»
7сегодня, 10:44
Беттмэн об Овечкине: «Он играет за «Вашингтон», а не за Россию. НХЛ – открытая, гостеприимная лига. Мы воодушевлены погоней Великой восьмерки за Гретцки, это большое событие для спорта»
46сегодня, 10:34
Пашков о Ротенберге: «Опыта общения с прессой ему не хватает. Журналисты – публика, которая может и за язык схватить. Ему надо быть аккуратным со СМИ»
12сегодня, 09:48
Макдэвид – 6-й игрок в истории «Эдмонтона», забивший 20+ голов в 9+ сезонах
21сегодня, 09:39
Медведев о посещаемости СКА: «Петербург – спортивная столица России с учетом футбола, хоккея, волейбола, баскетбола и гандбола. Для нас важен каждый зритель»
116сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Пилко: «Пообщался с руководством «Авангарда». Спунером, Ридом Буше и Фьоре в команде довольны, каждый выполняет свою роль»
21 минуту назад
Григоренко о серии поражений СКА: «Никто не вешает нос. Задача – выигрывать в каждом матче. Все продолжают работать, надо подкрутить некоторые моменты»
6сегодня, 09:59
Илья Федотов продолжит карьеру в системе «Юты» (Артур Хайруллин)
4сегодня, 08:59
Нюландер с 2+1, Томпсон со 2-м шатаутом подряд и Тюркотт с 2+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:55
«Эдмонтон» одержал 4-ю победу подряд, обыграв «Колорадо» – 4:3 после 0:3. Клуб делит 2-е место на Западе с «Вегасом»
5сегодня, 07:25
Минтюков сделал передачу в матче с «Тампой» – 38-е очко в 100-й игре в НХЛ. Это 4-й результат среди защитников «Анахайма» на таком отрезке
сегодня, 06:45
Шестеркин отразил 28 из 31 броска в матче с «Ютой» и не попал в пустые ворота при попытке забить. Победа – 3-я в 4 последних играх
сегодня, 06:25Видео
Сорокин пропустил 4+ шайбы в 11 матчах из 31 в сезоне. Он отразил 19 из 23 бросков в игре с «Флайерс»
сегодня, 06:15
Мичков сделал передачу в матче с «Айлендерс» и делит 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ с Селебрини. У них по 32 очка, у Хатсона – 36
5сегодня, 05:40
«Коламбус» выиграл 6 матчей подряд впервые за 5 лет. Клуб вышел на 1-е место в гонке за места wild card на Востоке
3сегодня, 05:15
Рекомендуем