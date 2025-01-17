Федоров о том, каким сейчас мог быть его контракт в НХЛ: «Макдэвид скоро начнет зарабатывать 14-15 млн в год. Я поскромнее. Получал бы 10-11. Федоровых-то больше нет»

Сергей Федоров высказался о том, каким сейчас мог бы быть его контракт в НХЛ.

– Александр Кожевников нам как-то сказал, что в сегодняшнем хоккее зарабатывал бы не меньше 3 миллионов долларов в год. А на какой контракт в НХЛ мог бы сейчас рассчитывать праймовый Федоров?

– Десятка минимум. Федоровых-то больше нет. Имею в виду все игровые аспекты. Три зоны, игра без шайбы, скорость, индивидуальные действия...

Возьмем, к примеру, Макдэвида. Хороший форвард?

– Очень.

– Да, во всем, кроме игры в обороне.

– В остальном не слабее вас?

– Сложно сравнивать. Да и надо ли? Я о другом. Сегодня Макдэвид – один из сильнейших игроков лиги, скоро по новому контракту начнет зарабатывать миллионов 14-15 в год. Я поскромнее. Получал бы 10-11.

– Вы понимали, что были уникальным хоккеистом?

– О таких вещах никогда не задумывался. Просто игра доставляла большое удовольствие, в том числе от того, что на льду у меня серьезных затыков не возникало. Все игровые ситуации были решаемы. И в атаке, и в обороне, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Детройта » Сергей Федоров .