Федоров о сыне: «Тренируется пять раз в неделю в школе «Динамо-2015». Там приличный набор специалистов – первый тренер Овечкина Калинцев, Новосельцев»
– Возможно ли, что хоккейная династия Федоровых продолжится?
– Мой сын тренируется пять раз в неделю уже третий год. Ведет активный образ жизни, но я никогда на это не смотрел как на продолжение традиций, потому что это все определяется намного позже.
В современном мире влияние имеют гаджеты, и в умах детей очень многое меняется. Пока ему нравится, он занимается хоккеем после школы. После того как он сделал домашнее задание, мы едем тренироваться.
Занимается он в хоккейной школе «Динамо-2015», с «Динамо» это не связано, это простая школа. Школа рядом с нами, прекрасный каток, отличные тренеры Алексей Князев, Иван Новосельцев и первый тренер Александра Овечкина Алексей Валентинович Калинцев.
Считаю, что это приличный набор тренеров для тех нужд, что необходимо сыну, – сказал бывший игрок клубов НХЛ и экс-тренер ЦСКА Сергей Федоров.
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