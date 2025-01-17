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Федоров о том, чем хорош Трамп: «Тем, что хочет вернуть ту Америку, которая была лет 15-20 назад. Вот только возможно ли это? Не уверен»

Сергей Федоров рассказал, что продал всю свою недвижимость в США.

– Американский паспорт сохранили?

– Да.

– А квартиру в Майами?

– Нет. Всю американскую недвижимость давно продал. Я же с 2009-го постоянно живу в России, в Штаты прилетаю редко.

– Скучаете по Америке?

– Последние лет восемь – вообще не тянет. К сожалению, от той Америки, которую я полюбил в 1990 году, когда туда приехал, сегодня ничего не осталось. Это уже другая страна!

– Что изменилось?

– Все! Жизнь, люди, взаимоотношения, нравственные ценности.

– Люди стали злее?

– Не такими доброжелательными и открытыми, как прежде. Поголовно зациклены на деньгах.

– Дело еще и в политике?

– Разумеется. Но ее затрагивать не хочу. Я понимаю наших ребят, кайфующих от игры в НХЛ. Какие-то очевидные моменты они, конечно, замечают. Что раньше заправляли машину за 20 долларов, а сегодня – уже за 100. Но я-то говорю о глобальных вещах.

– Брат разделяет вашу точку зрения?

– Он тоже понимает, что Америка стала другой. Слава богу, и Федя с семьей, и мама живут там, где народ поддерживает Трампа. Это blue collars – «синие воротнички». Нормальные работяги с консервативными взглядами.

– Объясните, чем хорош Трамп?

– Тем, что хочет вернуть ту Америку, которая была еще лет 15-20 назад. Вот только возможно ли это? Не уверен... – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-нападающий «Детройта» Сергей Федоров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСергей Федоров
logoСпорт-Экспресс
logoНХЛ
logoДетройт
logoДональд Трамп
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