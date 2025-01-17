Медведев о том, что Сушинский смотрел реалити-шоу вместо матча СКА: «Максим – остроумный, саркастический человек, сохранивший интерес к взрослым девочкам»
Александр Медведев отреагировал на слова Максима Сушинского о матче СКА.
В четверг СКА дома проиграл «Северстали» со счетом 4:7.
– Максим Сушинский сказал, что вместо матча СКА – «Северсталь» он смотрел реалити-шоу «Большие девочки».
– Максим – остроумный, саркастический человек, сохранивший интерес к взрослым девочкам.
Видимо, таким образом он выразил неудовлетворение тем, что видит на льду в исполнении СКА, у него профессиональный взгляд. Но то, что он переживает за команду, я знаю.
– После 1:6 вы не хотели выключить телевизор, уйти с арены?
– Я никогда не выключаю телевизор ни при каком счете. Ни при 6:1, ни при 1:6, – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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