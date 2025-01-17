Георгиев пропустил 3 шайбы после 33 бросков «Коламбуса». У него 7 поражений в 9 играх за «Сан-Хосе» при 89,0% сэйвов и КН 3,51

Александр Георгиев пропустил 3 шайбы после 33 бросков «Коламбуса».

Вратарь «Сан-Хосе » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (1:4).

Россиянин отразил 30 из 33 бросков по своим воротам, последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

В 9 играх за «Шаркс» после обмена из «Колорадо» у Георгиева 2 победы и 7 поражений при 89,0% сэйвов и коэффициенте надежности 3,51. С его общей статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь .