Георгиев пропустил 3 шайбы после 33 бросков «Коламбуса». У него 7 поражений в 9 играх за «Сан-Хосе» при 89,0% сэйвов и КН 3,51
Александр Георгиев пропустил 3 шайбы после 33 бросков «Коламбуса».
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (1:4).
Россиянин отразил 30 из 33 бросков по своим воротам, последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.
В 9 играх за «Шаркс» после обмена из «Колорадо» у Георгиева 2 победы и 7 поражений при 89,0% сэйвов и коэффициенте надежности 3,51. С его общей статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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