Овечкин забил 134-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра – 1 решающая шайба
Александр Овечкин забил 134-й победный гол в регулярках НХЛ.
Капитан «Вашингтона» стал автором единственной шайбы в матче с «Оттавой» (1:0 ОТ).
В активе 39-летнего нападающего стало 134 победные шайбы в лиге (из 874 голов всего).
Рекорд по числу победных голов принадлежит Яромиру Ягру (135 из 766 всего).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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