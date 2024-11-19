Овечкин забил 132-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра – 3

Александр Овечкин забил 132-й победный гол в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона » сделал дубль в матче с «Ютой» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету 39-летнего россиянина стало 25 (15+10) очков в 18 играх при полезности «+15».

Его первая шайба в итоге стала победной в матче. На счету Александра 132 победных гола в рамках регулярок.

Он занимает 2-е место в истории лиги по их числу. Лидирует Яромир Ягр (135).

Овечкин забил 867-й и 868-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 26 шайб

Овечкин получил травму в матче с «Ютой», столкнувшись с Макбэйном коленом в колено. На 57-й минуте Уилсон подрался с Джеком