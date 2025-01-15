Сушинский об установлении Овечкиным рекорда НХЛ: «Весь хоккейный мир ждет, когда это случится. Это будет большое событие»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (873 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Следите за погоней Александра Овечкина?
– Я смотрел хайлайты, когда он забил в пустые ворота в матче с «Нэшвиллом» и ему аплодировал гостевой дворец. Весь хоккейный мир ждет, когда это случится. Это будет большое событие.
– Вас удивляет, что Овечкин в 39 лет так часто забивает?
– Не удивляет. Он показывает этот темп последние 20 лет, если не больше.
– Верите, что Александр побьет рекорд Гретцки уже в нынешнем сезоне?
– Я не люблю загадывать. Получится – хорошо. Мы будем болеть за него. Посмотрим, как сложится. Вы же видели, как он хорошо шел, а потом получил травму. От этого никто не застрахован.
Будем надеяться, что Александр проведет эту часть сезона без травм, сохранит темп – и тогда побьет рекорд в этом году, – сказал экс-нападающий клубов КХЛ и сборной России.
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