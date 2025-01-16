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Тамбиев о 4:2 с «Металлургом»: «Сложный матч. За счет характера и сумасшедшей самоотдачи мы смогли выиграть»

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (4:2).

«Сложный матч. Соперник очень быстрый и креативный, с хорошей организацией игры. За счет характера и сумасшедшей самоотдачи мы смогли выиграть этот матч. И, конечно, при поддержке наших болельщиков.

Мы разбирали «Металлург». Их защитники так доставляют шайбу, как не умеет этого делать ни одна другая команда КХЛ. Это их сильная сторона. Но мы достучались до игроков, они старались это выполнять на льду.

В сильном коллективе это нормально, когда меняется капитан. Был капитаном Либор Шулак, сейчас Никита Сошников. Все нормально. Никаких санкций или воспитательных работ у меня нет. Это нормальный процесс.

Команда – живой механизм, мы так решили. Все делается в угоду команде», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

«Адмирал» победил «Металлург» (4:2), забив на 57-й и 59-й минутах в 3-м периоде. Завершилась 9-матчевая победная серия команды Разина

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАдмирал
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoЛеонид Тамбиев
logoНикита Сошников
logoЛибор Шулак
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