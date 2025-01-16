Таварес получил травму на тренировке. Форвард «Торонто» ушел в раздевалку, прихрамывая на правую ногу

Джон Таварес получил травму на тренировке.

Нападающий «Торонто » досрочно завершил тренировку команды и покинул лед, прихрамывая на правую ногу.

Джон Таварес оказался на льду в углу площадки в ходе отработки спецбригад большинства. После этого хоккеист отправился в раздевалку.

Степень повреждения не сообщается.

В нынешнем сезоне канадец набрал 42 (20+22) очка в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ .