Таварес получил травму на тренировке. Форвард «Торонто» ушел в раздевалку, прихрамывая на правую ногу
Джон Таварес получил травму на тренировке.
Нападающий «Торонто» досрочно завершил тренировку команды и покинул лед, прихрамывая на правую ногу.
Джон Таварес оказался на льду в углу площадки в ходе отработки спецбригад большинства. После этого хоккеист отправился в раздевалку.
Степень повреждения не сообщается.
В нынешнем сезоне канадец набрал 42 (20+22) очка в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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