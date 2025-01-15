Капризов принял участие в утренней раскатке «Миннесоты», но не сыграет с «Эдмонтоном». Форвард пропустит 10-й матч из-за травмы

Кирилл Капризов пропустит 10-й матч из-за травмы.

Российский нападающий «Миннесоты» принял участие в утренней раскатке команды, но не сможет сыграть против «Эдмонтона» из-за травмы нижней части тела. В текущем сезоне Капризов набрал 50 (23+27) очков в 34 играх. Брок Фэйбер тоже не сможет выйти на лед в ближайшем матче.

«Обычно после реабилитации игроки возвращаются на коньки, а затем приступают к тренировкам, так что для этих ребят это был хороший шаг вперед. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше», – сказал главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс .