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  • Капризов принял участие в утренней раскатке «Миннесоты», но не сыграет с «Эдмонтоном». Форвард пропустит 10-й матч из-за травмы
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Капризов принял участие в утренней раскатке «Миннесоты», но не сыграет с «Эдмонтоном». Форвард пропустит 10-й матч из-за травмы

Кирилл Капризов пропустит 10-й матч из-за травмы.

Российский нападающий «Миннесоты» принял участие в утренней раскатке команды, но не сможет сыграть против «Эдмонтона» из-за травмы нижней части тела. В текущем сезоне Капризов набрал 50 (23+27) очков в 34 играх. Брок Фэйбер тоже не сможет выйти на лед в ближайшем матче. 

«Обычно после реабилитации игроки возвращаются на коньки, а затем приступают к тренировкам, так что для этих ребят это был хороший шаг вперед. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше», – сказал главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
logoДжон Хайнс
logoНХЛ
logoМиннесота
logoКирилл Капризов
logoБрок Фэйбер
logoЭдмонтон
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