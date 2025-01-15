Тренер «Миннесоты» Хайнс о травме Капризова: «Он сходит с ума от скуки, хочет вернуться на лед. Организм подскажет, когда он будет готов»
Джон Хайнс сообщил, что Кирилл Капризов хочет вернуться на лед как можно быстрее.
Российский нападающий «Миннесоты» пропустил 9 матчей регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела. В текущем сезоне Капризов набрал 50 (23+27) очков в 34 играх.
«Он сходит с ума от скуки. Очень хочет вернуться. Естественно, расстроен, что оказался вне игры. Он обожает хоккей, любит соревноваться, но проходит через процесс восстановления, усердно работает и делает все, что нужно, чтобы быть готовым.
Ему не терпится снова выйти на лед, но организм подскажет ему, когда он будет готов», – сказал главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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