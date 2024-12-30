Глотов сделал передачу в первом матче за «Трактор» против «Нефтехимика». Из его звена Шабанов набрал 3 очка, Ткачев – 2

Василий Глотов сделал результативное действие в дебютном матче за «Трактор».

Команда тренера Бенуа Гру обыграла «Нефтехимик » (6:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

В составе уральцев провел матч провел нападающий Василий Глотов , перешедший из СКА. Он сыграл в звене с Максимом Шабановым и Владимиром Ткачевым .

Глотов отметился первым баллом за команду уже на 19-й секунде встречи, когда отличился Шабанов.

В общей сложности Шабанов набрал 3 (1+2) очка в этом матче, Ткачев – 2 (1+1). Глотов сделал одну передачу, нанес три броска по воротам и выиграл 12 из 18 вбрасываний.