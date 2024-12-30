Глотов сделал передачу в первом матче за «Трактор» против «Нефтехимика». Из его звена Шабанов набрал 3 очка, Ткачев – 2
Василий Глотов сделал результативное действие в дебютном матче за «Трактор».
Команда тренера Бенуа Гру обыграла «Нефтехимик» (6:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В составе уральцев провел матч провел нападающий Василий Глотов, перешедший из СКА. Он сыграл в звене с Максимом Шабановым и Владимиром Ткачевым.
Глотов отметился первым баллом за команду уже на 19-й секунде встречи, когда отличился Шабанов.
В общей сложности Шабанов набрал 3 (1+2) очка в этом матче, Ткачев – 2 (1+1). Глотов сделал одну передачу, нанес три броска по воротам и выиграл 12 из 18 вбрасываний.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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