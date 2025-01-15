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«Сочи» расторг контракт с Федотовым: «Илью командировали в ВХЛ, но он не прибыл, отказывался выполнять обязательства и сообщить о местонахождении»

«Сочи» расторг контракт с Ильей Федотовым.

«7 января после домашнего матча с московским «Динамо» (0:2) по решению тренерского штаба Илья Федотов, имеющий двусторонний контракт, был командирован в ХК «Ростов», который является клубом-партнером «Сочи» в ВХЛ.

Однако хоккеист в клуб ВХЛ не прибыл, отказывался выполнять контрактные обязательства и сообщить представителям ХК «Сочи» о своем местонахождении.

В соответствии с Регламентом КХЛ ХК «Сочи» подал заявление о расторжении контракта с Ильей Федотовым по дисциплинарным основаниям. Заявление было удовлетворено, контракт с игроком официально расторгнут», – говорится в заявлении «Сочи». 

21-летний нападающий перешел в «Сочи» из СКА в прошлом межсезонье. В нынешнем сезоне Илья Федотов принял участие в 28 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 10 (4+6) очков при полезности «-11».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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