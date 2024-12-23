Мамашев об обменах между СКА и «Сочи»: «Это в рамках регламента, похожие примеры есть с другими клубами. У «Сочи» только зарождается школа, нет качественной подпитки, а результат надо показывать»

Ренат Мамашев высказался об обменах игроками между СКА и «Сочи».

– У «Сочи» было много сделок со СКА – как это технически происходит? Поступает звонок, что нужно отдать условного Стремвалля?

– Это все на поверхности, но если отмотать чуть-чуть назад, то у «Сочи» только зарождается хоккейная школа. Соответственно, качественной подпитки пока нет. Плюс это российский клуб, много иностранцев там быть не может.

А игроки нужны, надо результат показывать. Я так понимаю, что исходя из этого и были обмены. Опять же, у клубов есть договоренности, клубы действуют в пределах регламента.

Я бы не говорил конкретно о Стремвалле , но давайте посмотрим, какого уровня игроки попадали в «Сочи» из СКА. Мироманов и Хуснутдинов , которые сейчас в НХЛ , в аренде был Мичков , который сейчас основной претендент на приз лучшему новичку в НХЛ.

Да, отдали Рендулича в прошлом году, но у команды была качественная российская молодежь. Когда я работал, к нам в обмен пришел Дыбленко, заполучили Ваню Морозова. В «Сочи» играл Магнус Хелльберг – сильный вратарь.

Самое главное – все это в рамках регламента. Многие сфокусированы на «Сочи» и СКА, хотя есть похожие примеры и с другими клубами.

Раньше была «скрытая» аренда – игрок уходил в другой клуб, потом возвращался обратно, и часто по одному и тому же маршруту шли разные игроки. Сейчас есть официальная аренда на приемлемых условиях, другие ограничения на переходы из одного клуба в другой.

– Перечисленные примеры хороши с точки зрения пользы обменов для «Сочи». Но были же случаи, когда в клуб попадали игроки, которые выше «СКА-Нева» не поднимались и откровенно засиделись в «вышке».

– Этим ребятам давался шанс. Кто-то приходил, не мог себя проявить и уезжал в другую команду.

– Перефразирую другими словами: «Сочи» выбирал игроков, которых они могут взять на обмен, или брали только тех, чьи имена называли в СКА?

– Все обсуждалось. Если им или нам был интересен тот или иной игрок, клуб выходил с предложением об обмене, затем предлагали вариант предполагаемой сделки – все, как и с другими клубами в лиге.

– В «Сочи» ты застал Андрея Назарова – насколько он действительно хороший мотиватор для игроков?

– Всегда судят по результату. Все знают, что Назаров – прекрасный мотиватор, но ему нужен сильный ассистент. Когда он пришел, мы стали бороться за восьмерку. Его приход дал заряд эмоций, ребята заиграли с энергией.

А вот на следующий сезон, наверное, ему нужен был хороший помощник, надо было усилить штаб. Этого не произошло, там уже по ходу сезона пошли изменения, но ничем хорошим это не закончилось, – сказал бывший спортивный директор «Сочи» Ренат Мамашев в интервью Спортс’‘.

Играл в КХЛ ➡️ теперь агент в НХЛ и финансовый консультант. Интервью Рената Мамашева