  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мамашев об обменах между СКА и «Сочи»: «Это в рамках регламента, похожие примеры есть с другими клубами. У «Сочи» только зарождается школа, нет качественной подпитки, а результат надо показывать»
1

Мамашев об обменах между СКА и «Сочи»: «Это в рамках регламента, похожие примеры есть с другими клубами. У «Сочи» только зарождается школа, нет качественной подпитки, а результат надо показывать»

Ренат Мамашев высказался об обменах игроками между СКА и «Сочи».

– У «Сочи» было много сделок со СКА – как это технически происходит? Поступает звонок, что нужно отдать условного Стремвалля?

– Это все на поверхности, но если отмотать чуть-чуть назад, то у «Сочи» только зарождается хоккейная школа. Соответственно, качественной подпитки пока нет. Плюс это российский клуб, много иностранцев там быть не может.

А игроки нужны, надо результат показывать. Я так понимаю, что исходя из этого и были обмены. Опять же, у клубов есть договоренности, клубы действуют в пределах регламента.

Я бы не говорил конкретно о Стремвалле, но давайте посмотрим, какого уровня игроки попадали в «Сочи» из СКА. Мироманов и Хуснутдинов, которые сейчас в НХЛ, в аренде был Мичков, который сейчас основной претендент на приз лучшему новичку в НХЛ.

Да, отдали Рендулича в прошлом году, но у команды была качественная российская молодежь. Когда я работал, к нам в обмен пришел Дыбленко, заполучили Ваню Морозова. В «Сочи» играл Магнус Хелльберг – сильный вратарь.

Самое главное – все это в рамках регламента. Многие сфокусированы на «Сочи» и СКА, хотя есть похожие примеры и с другими клубами.

Раньше была «скрытая» аренда – игрок уходил в другой клуб, потом возвращался обратно, и часто по одному и тому же маршруту шли разные игроки. Сейчас есть официальная аренда на приемлемых условиях, другие ограничения на переходы из одного клуба в другой.

– Перечисленные примеры хороши с точки зрения пользы обменов для «Сочи». Но были же случаи, когда в клуб попадали игроки, которые выше «СКА-Нева» не поднимались и откровенно засиделись в «вышке».

– Этим ребятам давался шанс. Кто-то приходил, не мог себя проявить и уезжал в другую команду.

– Перефразирую другими словами: «Сочи» выбирал игроков, которых они могут взять на обмен, или брали только тех, чьи имена называли в СКА?

– Все обсуждалось. Если им или нам был интересен тот или иной игрок, клуб выходил с предложением об обмене, затем предлагали вариант предполагаемой сделки – все, как и с другими клубами в лиге.

– В «Сочи» ты застал Андрея Назарова – насколько он действительно хороший мотиватор для игроков?

– Всегда судят по результату. Все знают, что Назаров – прекрасный мотиватор, но ему нужен сильный ассистент. Когда он пришел, мы стали бороться за восьмерку. Его приход дал заряд эмоций, ребята заиграли с энергией.

А вот на следующий сезон, наверное, ему нужен был хороший помощник, надо было усилить штаб. Этого не произошло, там уже по ходу сезона пошли изменения, но ничем хорошим это не закончилось, – сказал бывший спортивный директор «Сочи» Ренат Мамашев в интервью Спортс’‘. 

Играл в КХЛ ➡️ теперь агент в НХЛ и финансовый консультант. Интервью Рената Мамашева

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Назаров
logoДаниил Мироманов
logoСочи
logoРенат Мамашев
logoВХЛ
logoКХЛ
logoМальте Стремвалль
logoМагнус Хелльберг
logoСКА
logoМарат Хуснутдинов
logoСКА-Нева
logoБорна Рендулич
logoНХЛ
logoМатвей Мичков
logoФиладельфия
logoИван Морозов
logoМиннесота
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Играл в КХЛ ➡️ теперь агент в НХЛ и финансовый консультант. Интервью Рената Мамашева
8сегодня, 12:10
Ковальчук о Мичкове: «Дерзкий парень – дерется и забивает важные голы, в «Филадельфии» таких любят. Болтался между Сочи и Питером, но уехал и начал играть»
5вчера, 15:00
«Уходил со льда после драки с Мичковым – VIP-ложа мне стоя аплодировала». Проспект СКА, готовый к новому вызову
вчера, 13:40Трибуна
Рекомендуем
Главные новости
СКА обменял Рендулича в «Металлург» на Акользина
212 минут назадФото
Кузнецов о задачах СКА: «Выиграть Кубок. Другой результат будет неудовлетворительным, потому что коллектив собран сильнейший, все условия для нас создали»
225 минут назад
КХЛ. «Сибирь» принимает «Адмирал», «Металлург» против «Авангарда», «Салават» сыграет с «Амуром», «Динамо» Москва – с «Ак Барсом»
4641 минуту назадLive
Овечкин о сыновьях: «Один хочет быть вратарем, другой – нападающим. Они играют так: каждый делает по 10 бросков, потом меняются местами»
4сегодня, 11:28
Паник получит 45 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона. Еще 4,5 млн форвард заработает за 3 набранных очка (Михаил Зислис)
22сегодня, 10:55
Дюков об опросе ВЦИОМ: «Футбол популярнее, но именно хоккей – национальный спорт. Успехи советского и российского хоккея выше, чем у футбола, это определило результат»
43сегодня, 10:42
Овечкин не сыграет в последнем матче «Вашингтона» перед паузой в НХЛ. Александр не поедет в Бостон и будет тренироваться на домашней арене
8сегодня, 10:15
Губерниев озвучил комментатора в мультсериале «Чемпионы»: «Наше поколение кайфовало от мультфильма «Шайбу Шайбу!» Здорово, что «Союзмультфильм» бережно перенес все лучшее из классики»
10сегодня, 09:33
Депутат Журова: «Если Россию допустят на Олимпиаду, у нас дрим-тим соберется, где сплошь звезды НХЛ – как сборная США по баскетболу. Американцы ждут россиян на ОИ, думаю»
29сегодня, 08:26
«Татнефть» увеличила капитал «Ак Барса» со 100 тысяч до 236,9 млн рублей. В 2023-м убыток клуба составил 361,7 млн («Бизнес Online»)
2сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Союзмультфильма» о сериале «Чемпионы»: «Студия возвращается к анимации спортивной тематики. Мы изучали видеозаписи состязаний, сериал наполнен остроумным юмором, визуальными гэгами»
3сегодня, 12:10
Абрамов, Шарипзянов, Демченко – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Демидов – лучший новичок
сегодня, 11:51
Овчинников может перейти в «Витязь». «Сибирь» расторгла контракт с 22-летним форвардом (Metaratings)
1сегодня, 11:40
«Северсталь» продлит контракт с Аймурзиным до конца сезона-2025/26 (Metaratings)
3сегодня, 11:10
Дегтярев о мультфильме «Чемпионы»: «Спорт должен укореняться в культуре, становиться нормой для детей и взрослых. Мультипликация – отличный инструмент, Минспорта поддерживает «Союзмультфильм»
2сегодня, 10:29
Кожевников о Гашеке: «Мал клоп да вонюч. Во многом из-за его истерики «Коламбус» отменил «Вечер русского наследия». Если реагировать на это со смехом – проиграем, должна быть агрессивная политика в СМИ»
4сегодня, 09:59
Козырев решил продлить контракт с «Северсталью». Клуб занимает 6-е место на Западе (Алексей Потапов)
3сегодня, 09:44
Кочетков о 3:1: «Сложное начало: первый бросок – сразу гол. «Каролина» контролировала игру во 2-м периоде, у «Рейнджерс» не было шансов, по-моему»
1сегодня, 09:13
Голдобин о решении разбить тройку с Порядиным и Морозовым: «Мне без разницы – буду играть, с кем поставят, решает тренер. Это дает плоды»
2сегодня, 08:54
Потанин о любимом игроке НХЛ: «Болею за Овечкина, мы друзья. Я очень радовался, когда он завоевал Кубок Стэнли. Переживаю, что у него с ногой случилась такая история»
сегодня, 08:43
Рекомендуем