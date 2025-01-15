Губерниев об ограблении дома Малкина: «Надеюсь, американская полиция сработает так же доблестно, как и российская, которая в таких случаях всегда раскрывает преступления»

Дмитрий Губерниев высказался относительно ограбления дома Евгения Малкина.

У нападающего «Пингвинс» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

«Ужасно жалко Малкина , какие у нас беспринципные воры пошли.

Надеюсь, что американская полиция сработает так же доблестно, как и российская, которая в таких случаях всегда раскрывает преступления», – сказал комментатор «Матч ТВ».