Губерниев об ограблении дома Малкина: «Надеюсь, американская полиция сработает так же доблестно, как и российская, которая в таких случаях всегда раскрывает преступления»
Дмитрий Губерниев высказался относительно ограбления дома Евгения Малкина.
У нападающего «Пингвинс» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).
«Ужасно жалко Малкина, какие у нас беспринципные воры пошли.
Надеюсь, что американская полиция сработает так же доблестно, как и российская, которая в таких случаях всегда раскрывает преступления», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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