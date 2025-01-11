Ротенберг о возвращении Кузнецова: «Не будем рисковать его здоровьем, он не заслуживает быть калекой. Есть понятие «хрустальная челюсть» в боксе, когда можно получить рецидив»
32‑летний форвард СКА получил повреждение 25 декабря в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6), столкнувшись с защитником москвичей Владиславом Провольневым.
Сообщалось, что Кузнецову диагностировали закрытую черепно‑мозговую травму, сотрясение мозга и болевой синдром в области шеи.
– Когда Кузнецов появится в составе?
– Кузнецов получил удар в голову, как вы знаете. Есть понятие «хрустальная челюсть» в боксе, когда можно получить рецидив. Если он выйдет и снова получит травму, то может вообще никогда не выйти на лед.
Мы не будем форсировать его возвращение. Мы готовимся к плей‑офф. Мы не будем рисковать его здоровьем, он не заслуживает быть калекой.
Он точно сыграет в этом сезоне, но когда именно – не могу сказать, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (4:5).
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