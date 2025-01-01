Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела в матче с «Виннипегом».

Форвард «Колорадо » ушел со льда во втором периоде игры регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (5:2).

В своей последней смене россиянин получил удар локтем в голову от Логана Стэнли . Судьи не усмотрели нарушения правил в действиях защитника канадского клуба, чем Ничушкин остался недоволен.

После игры главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что травма игрока не была связана с ударом в голову. У Валерия повреждение нижней части тела, и он пройдет обследование в среду.

В текущем сезоне на счету 29-летнего нападающего 17 (11+6) очков в 21 игре при полезности «+6».