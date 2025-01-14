Козырев о 2:3 с «Динамо»: «Северсталь» могла спасти матч, в концовке были моменты. Сегодня была равная игра с сильным соперником, нам нужно добавлять в реализации»

Андрей Козырев подвел итоги игры «Северстали» с «Динамо» (2:3).

– Сегодня был тяжелый матч для нас – мы играли с сильным соперником. Во втором периоде у нас было преимущество, увы, мы его не реализовали.

В третьем уже игра выровнялась и, по сути, шла до заброшенной шайбы. К сожалению, мы ее пропустили. Хотя в концовке мы могли и этот матч спасти – были моменты.

– Очередной близкий матч. «Северсталь» хорошо смотрелась по игре с «Динамо», но снова поражение. Уже двенадцатое. Вы обращали на это внимание команды? Например, как мотивирующий фактор? В целом, все близко, но никак не удается.

– Да, вы правы. У нас складываются упорные игры. И в том году матчи проходили в упорной борьбе, и овертаймы там были. И в этом году мы проиграли только один матч с крупным счетом. Первый матч в сезоне, на мой взгляд, тоже был равный.

Сегодня была равная игра. Сильный соперник. Очень хороший подбор игроков. Здорово играет вратарь. В этом вся суть. Нам нужно добавлять, добавлять в реализации.

– Вы бы хотели сыграть с «Динамо» в плей-офф, учитывая эту серию?

– Нам главное в плей-офф попасть. Сейчас на повестке дня вопрос о том, что туда нужно попадать. Каждая игра у нас важна. Серьезные соперники, – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .