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  • Кудашов о 3:2 с «Северсталью»: «Рад, что «Динамо» показало умение добывать победу. Говорили с игроками, что не все матчи будут складываться, как мы хотим»
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Кудашов о 3:2 с «Северсталью»: «Рад, что «Динамо» показало умение добывать победу. Говорили с игроками, что не все матчи будут складываться, как мы хотим»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Северсталью».

Московский клуб одержал победу со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Очень рад, что мы показали умение добывать победу. Перед третьим периодом говорили с игроками, что не все игры будут складываться так, как мы хотим.

«Северсталь» больше владела шайбой, но у нас голевых моментов было достаточно. С реализацией были проблемы. По картинке одни владели шайбой, но нам важно было дотерпеть и добыть два очка.

– Две последние смены сильно омрачили победу, когда за 15 секунд чуть не ушли в овертайм?

– Сейчас идет подготовка к плей-офф. Мы должны быть готовыми к таким моментам. Это очередная пища, чтобы не совершать ошибки в дальнейшем.

– Можно ли сказать, что Владислав Подъяпольский добыл победу?

– Мы считали, сколько у нас было выходов 1 на 1. Буруянов, Михеев, Ильенко, Уил, Пакетт и Адамчук выходили 1 на 1 с Шостаком.

Подъяпольский сыграл здорово, но так и должно было быть. Не всегда выигрывает атака, но все помогали, кто сколько мог. Это командная победа.

– Владение шайбой было полностью за «Северсталью» по статистике. Это усталость после последней игры сказалась?

– А зачем ее контролировать? Умение добывать победу – важное качество. 

– Почему выбрали выбор в пользу Менелла, хотя насколько известно, он не должен был играть…

– Неиграющий состав провел спокойную тренировку. Поэтому решили его поставить, после того, как Готовец приболел.

– Менелла вернули в большинство только в третьем периоде. Были недовольны игрой той бригадой или хотите, чтобы игроки попробовали себя в разных ситуациях?

– В большинстве надо учитывать много факторов. У каждого игрока есть свой функционал. Кто-то играет с краю, кто-то бампера, кто-то на синей линии. Тут не было недовольства.

Нужен был праворукий Джиошвили. Менелл тоже нужен был со своим хватом. Это хорошая игра и для подготовки к плей-офф хороший матч, – сказал главный тренер «Динамо»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Динамо»
logoМаксим Джиошвили
logoБреннан Менелл
logoАлексей Кудашов
logoВладислав Подъяпольский
logoСедрик Пакетт
logoКХЛ
logoАртем Михеев
logoДжордан Уил
logoКонстантин Шостак
logoСеверсталь
logoНикита Буруянов
logoКирилл Адамчук
logoКирилл Готовец
logoДинамо Москва
logoАртем Ильенко
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