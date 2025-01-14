Кудашов о 3:2 с «Северсталью»: «Рад, что «Динамо» показало умение добывать победу. Говорили с игроками, что не все матчи будут складываться, как мы хотим»
Московский клуб одержал победу со счетом 3:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Очень рад, что мы показали умение добывать победу. Перед третьим периодом говорили с игроками, что не все игры будут складываться так, как мы хотим.
«Северсталь» больше владела шайбой, но у нас голевых моментов было достаточно. С реализацией были проблемы. По картинке одни владели шайбой, но нам важно было дотерпеть и добыть два очка.
– Две последние смены сильно омрачили победу, когда за 15 секунд чуть не ушли в овертайм?
– Сейчас идет подготовка к плей-офф. Мы должны быть готовыми к таким моментам. Это очередная пища, чтобы не совершать ошибки в дальнейшем.
– Можно ли сказать, что Владислав Подъяпольский добыл победу?
– Мы считали, сколько у нас было выходов 1 на 1. Буруянов, Михеев, Ильенко, Уил, Пакетт и Адамчук выходили 1 на 1 с Шостаком.
Подъяпольский сыграл здорово, но так и должно было быть. Не всегда выигрывает атака, но все помогали, кто сколько мог. Это командная победа.
– Владение шайбой было полностью за «Северсталью» по статистике. Это усталость после последней игры сказалась?
– А зачем ее контролировать? Умение добывать победу – важное качество.
– Почему выбрали выбор в пользу Менелла, хотя насколько известно, он не должен был играть…
– Неиграющий состав провел спокойную тренировку. Поэтому решили его поставить, после того, как Готовец приболел.
– Менелла вернули в большинство только в третьем периоде. Были недовольны игрой той бригадой или хотите, чтобы игроки попробовали себя в разных ситуациях?
– В большинстве надо учитывать много факторов. У каждого игрока есть свой функционал. Кто-то играет с краю, кто-то бампера, кто-то на синей линии. Тут не было недовольства.
Нужен был праворукий Джиошвили. Менелл тоже нужен был со своим хватом. Это хорошая игра и для подготовки к плей-офф хороший матч, – сказал главный тренер «Динамо»
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