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Рыбар, Давыдов и Фу – лучшие игроки недели в КХЛ. Набиев из «Салавата» – лучший новичок

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Патрик Рыбар («Куньлунь»), одержавший одну победу в двух матчах. По воротам Рыбара было нанесено 65 бросков (32,5 в среднем за игру), из которых он отразил 96,92%. В матче с ЦСКА (3:0) вратарь сыграл на ноль, а коэффициент надежности составил 0,96.

Лучшим защитником впервые в карьере стал Тимофей Давыдов («Северсталь»), набравший 3 (0+3) очка в трех матчах с показателем полезности «+7». На его счету также шесть силовых приемов, один отбор шайбы и три перехвата.

Лучшим нападающим впервые в карьере назван Спенсер Фу («Куньлунь»), набравший 6 (3+3) очков в трех матчах с показателем полезности «+6». Шайба в матче с ЦСКА стала победной для его команды. На его счету также один силовой прием, пять блокированных бросков, один отбор шайбы и два перехвата.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Артем Набиев («Салават Юлаев»), набравший 2 (2+0) очка в трех матчах с показателем полезности «+1». На его счету также один силовой прием, три блокированных броска.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoПатрик Рыбар
logoКуньлунь Ред Стар
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logoКХЛ
logoСеверсталь
logoСпенсер Фу
logoАртем Набиев
logoТимофей Давыдов
logoСалават Юлаев
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