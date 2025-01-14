Гавриков об Олимпиаде-2026: «Будет здорово, если Россия поедет. Такие ребята, как Кучеров, ни разу не ездили. Это вообще нонсенс»
Владислав Гавриков высказался о шансах сборной России сыграть на Олимпиаде-2026.
«Посмотрим. Здесь сложно загадывать. Как будет информация, так будем смотреть. Будет здорово, если мы поедем.
Некоторые ребята, такие, как Кучеров, ни разу не ездили на Олимпиаду. Для меня это вообще нонсенс. Но в таком мире живем.
Олимпиада с НХЛ – это будет круто. Лучшие против лучших. Это знаковое событие. Хочется верить, что в моей карьере такое будет», – сказал защитник «Лос-Анджелеса», олимпийский чемпион 2018 года Владислав Гавриков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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