Гавриков об Олимпиаде-2026: «Будет здорово, если Россия поедет. Такие ребята, как Кучеров, ни разу не ездили. Это вообще нонсенс»

Владислав Гавриков высказался о шансах сборной России сыграть на Олимпиаде-2026.

«Посмотрим. Здесь сложно загадывать. Как будет информация, так будем смотреть. Будет здорово, если мы поедем.

Некоторые ребята, такие, как Кучеров , ни разу не ездили на Олимпиаду. Для меня это вообще нонсенс. Но в таком мире живем.

Олимпиада с НХЛ – это будет круто. Лучшие против лучших. Это знаковое событие. Хочется верить, что в моей карьере такое будет», – сказал защитник «Лос-Анджелеса », олимпийский чемпион 2018 года Владислав Гавриков .