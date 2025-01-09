Карл не будет тренировать сборную США на МЧМ-2026. 35-летний специалист выиграл с командой два турнира подряд

Дэвид Карл оставит пост тренера молодежной сборной США.

35-летний специалист не возглавит национальную команду на молодежном чемпионате мира-2026.

Под руководством тренера сборная США выиграла два МЧМ подряд – в 2024 году и 2025 году.

На прошедшем турнире американская команда обыграла Финляндию (4:3 ОТ) в финальном матче.

Дэвид Карл также является главным тренером университета Денвера, в котором работает с сезона-2018/19. Он дважды выиграл национальный чемпионат с командой – в 2022 и 2024 году.