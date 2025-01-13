Вячеслав Быков: «Не смотрю КХЛ, нет возможности. В стране, где я живу, не показывают наш чемпионат. О популярности лиги за рубежом мне сложно дать ответ»

Вячеслав Быков заявил, что не смотрит матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сможете ли вы назвать трех лучших защитников КХЛ на данный момент?

– О! На этот вопрос я не смогу ответить при всем моем желании, так как не смотрю матчи КХЛ, нет возможности. В стране, в которой я живу, не показывают наш чемпионат.

А после газетных статей это невозможно сделать, нужно воочию наблюдать за игрой. Я черпаю информацию только через интернет. Не имею возможности на данный момент смотреть матчи.

– А хотели бы, чтобы КХЛ показывали во всем мире?

– Конечно. Мне интересно смотреть матчи КХЛ и наблюдать за интригой чемпионата!

– КХЛ популярна в Швейцарии, как вы считаете? Ее будут там смотреть?

– По поводу популярности и просмотра матчей КХЛ за рубежом мне сложно дать ответ, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.