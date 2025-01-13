Вячеслав Быков: «Не смотрю КХЛ, нет возможности. В стране, где я живу, не показывают наш чемпионат. О популярности лиги за рубежом мне сложно дать ответ»
– Сможете ли вы назвать трех лучших защитников КХЛ на данный момент?
– О! На этот вопрос я не смогу ответить при всем моем желании, так как не смотрю матчи КХЛ, нет возможности. В стране, в которой я живу, не показывают наш чемпионат.
А после газетных статей это невозможно сделать, нужно воочию наблюдать за игрой. Я черпаю информацию только через интернет. Не имею возможности на данный момент смотреть матчи.
– А хотели бы, чтобы КХЛ показывали во всем мире?
– Конечно. Мне интересно смотреть матчи КХЛ и наблюдать за интригой чемпионата!
– КХЛ популярна в Швейцарии, как вы считаете? Ее будут там смотреть?
– По поводу популярности и просмотра матчей КХЛ за рубежом мне сложно дать ответ, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
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