Эрик Стаал о том, что «Каролина» вывела его номер из обращения: «Я выиграл мой единственный Кубок Стэнли здесь, нет ничего лучше этого»

Эрик Стаал оценил годы, проведенные в «Каролине».

В прошлом году 40-летний экс-нападающий подписал контракт с клубом на один день и завершил карьеру как игрок «Харрикейнс».

Эрик Стаал был выбран «Каролиной» под общим вторым номером на драфте НХЛ-2003. Канадец провел за клуб первые 11 сезонов в лиге и выиграл с ним Кубок Стэнли в 2006 году. Клуб вывел из обращения 12-й номер Стаала.

«В целом, главное воспоминание о моем времени в «Харрикейнс» – это то, что я стал чемпионом. Я выиграл Кубок Стэнли . Это был мой единственный Кубок, а выиграть его очень сложно, и я сделал это здесь. Нет ничего лучше этого.

Мои воспоминания о времени здесь настолько позитивные, что они затмевают некоторые трудные моменты. Были периоды, которые были действительно тяжелыми. Но успехи были настолько значимыми, что перевешивают все трудности.

Были годы, когда я оказывал на себя огромное давление как лидер, а команда просто боролась за результат. Ты не можешь всегда говорить все, что чувствуешь.

Нужно учиться говорить то, что следует – для команды. Но это помогло мне вырасти и как игроку, и как человеку», – сказал Эрик Стаал .