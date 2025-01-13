Слэвин провел 709-й матч в НХЛ и вошел в топ-5 «Каролины» по числу игр. У 30-летнего защитника 286 очков
Джейккоб Слэвин вышел на 5-е место в истории «Каролины» по числу матче в НХЛ.
«Харрикейнс» уступили «Анахайму» (2:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата. Эта игра стала 709-й по счету для защитника Джейккоба Слэвина.
30-летний игрок обошел Кевина Динина (708 игр) по числу матчей за «Харрикейнс» в НХЛ. За карьеру Слэвин набрал 286 (51+235) очков.
Больше матчей в составе «Каролины» провели: Рон Фрэнсис (1 186 игр), Глен Уэсли (913 игр), Эрик Стаал (909 игр) и Джордан Стаал (866 игр).
«Каролина» вывела 12-й номер Эрика Стаала из обращения. Он 4-й игрок клуба, удостоенный такой чести
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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